Kalori yakmanın ve kilo vermenin en etkili yolları

Kilo almanın en önemli nedenlerinden biri olan fazla kalorilerle nasıl başa çıkılacağı konusunda açıklamalarda bulunan Diyetisyen Nurdan Balakçı, erkeklerin ve kadınların günlük ortalama kalori ihtiyacına, vücudun alınan kalorileri nasıl kullandığına ve alınan kalori nasıl ve ne zaman fazla kiloya dönüşmeye başladığına değindi.

İnsanın hayatta kalabilmesi için enerji alması şarttır ve alınan enerjinin yüzde 20'sini beynimiz kullanır. Geri kalanın çoğu da metabolizmanın temel ihtiyaçları için kullanılır.

Örneğin, sadece dinlenirken bile kan dolaşımı, sindirim ve nefes almak için enerjiye ihtiyacımız vardır. Soğuk ortamdaysak vücut ısımızı sabit tutabilmek için de enerji harcarız.

Kış aylarında daha fazla yeme nedenimiz budur. Bunun dışında kemiklerimizin etrafını saran kaslarımız, hareket edebilmemiz ve duruşumuzu koruyabilmemiz için de enerji gerekir. Özetle nefes almak ve düşünmek gibi her türlü bedensel işlevi yerine getirebilmemiz için kalori almak şarttır. Bütün bu işlemler için yiyecekler yoluyla aldığımız kalori ve elde ettiğimiz enerjiden arta kalanlar ne kadar fazlaysa biz de o kadar kilo alırız.

Kaloriler nasıl harcanacak?



Alınan kalorilerin nasıl harcanacağı konusunda açıklama yapan Dyt. Balakçı, aldığımız kalorileri şu şekilde yakabileceğimizi söyledi:



Hareketli bir hayat yaşayın: Örneğin tempolu bir yürüyüşle 150 kalori, yüzmeyle 180 kalori, 10 kilometre koşarak 300 kalori yakarsınız. Bilgisayar başında 41, uyurken ise sadece 19 kalori yakarsınız.

Yiyeceklerinizi seçin: Hep aynı tür gıdaları yemek kalori alımının garantisi değildir. Vücut, farklı metabolizmalarının işleyişi için farklı gıdalara ihtiyaç duyar. Örneğin 500 kalori almak için patlamış mısır, kraker, üzerine kahve içmek yerine balık veya et, biraz zeytinyağı son olarak da meyve yiyin. İhtiyacınız olan kaloriyi hesaplayın

Kalori yakmanın ve etkili şekilde kilo vermenin yolları

Kahvaltı edin: Protein açısından zengin ve sağlıklı yağ tüketeceğiniz bir kahvaltı sizi daha uzun süre tok tutar ve kalori alımınız da dengelenir.



Düzenli yiyin: Bu sayede daha etkili kalori yakar ve gerekli gereksiz atıştırmazsınız.

Meyve ve sebze yiyin: Çünkü meyveler ve sebzeler hem besleyici hem de lif zenginidir. Böylece tok kaldığınız gibi gereksiz atıştırmalıklara da yönelmezsiniz.



Ağır yanan kaloriler alın: Sağlıklı yağlar, baklagiller, avokado gibi yüksek lifli karbonhidrat içeren gıdalar tüketin. Bu sayede daha geç acıkırsınız.



Egzersiz yapın: Hem aldığınız fazla kaloriyi yakar hem sağlıklı hissedersiniz. Yürüyüş hem pratik hem de masrafsızdır. Bir adım ölçer ile her gün attığınız adım sayısını artırmaya çalışın.

Su için: Su hem sağlıklıdır hem kalori içermez. Tatlandırıcılı meyve sularından uzak durun. En iyisi kendi meyve suyunuzu kendiniz hazırlayın.

Daha fazla lif alın: Bunun için de düşük kalorili ve lif zengini meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalara (tam buğday, bulgur, yulaf, kahverengi pirinç, çavdar, mısır gibi) yönelin.

Etiketleri okuyun ve anlayın: Ambalajlı ürünlerin içinde ne kadar şeker ya da yağ var emin değilseniz almayın.''Yüzde 10'dan az yağ içerir''ifadesi, "çok az yağ içerir" demek değildir.

Küçük tabaklarda yemek yiyin: Bu daha az yemenizi ve daha az kalori almanızı sağlar. Alışveriş listesi hazırlayın: Haftalık alışverişe çıkın ve ne lazımsa onu alın. Böylece bir şeyler lazım oldukça alışverişe çıkmaz, kalorisi fazla atıştırmalıkları da almazsınız.

Kendinize karşı insaflı davranın: Size fazla kalori vereceğiniz yiyecekleri "yasak" listesine koyun ama arada bir küçük miktarlarda yiyin, tamamen yasaklamayın.

İyi uyuyun: Uykusuzluk enerjinizi düşürür ve farkına bile varmadan yüksek kalorili gıdalara yönelirsiniz.

Yatmadan önce yemeyin: Yatağa gitmeden 2 saat öncesinden itibaren bir şey yemeyin. Çünkü aldığınız kalorileri uykuda harcayamazsınız. Dahası uyku kaliteniz de bozulur'' şeklinde konuştu.