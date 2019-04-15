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Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı

Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, turizme ekonomik katkı sağlanması için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete çağrıda bulundu.

Marmarisli turizmci ve esnaf, 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konuyla ilgi yaptığı açıklamada, arife gününün 3 Haziran Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.

Bülbüloğlu, 6 Haziran Perşembe günü son bulan bayram tatilinin, cuma ve hafta sonu da ilave edilerek 9 güne çıkarılmasının turizmde hareketlilik getirebileceğini belirtti.

Ramazan'ın Mayıs ayında başlayacağını belirten Bülbüloğlu, şöyle konuştu:
"Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz. Mayıs ayı başından itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirlerimizin ziyaretleriyle dolu bir sezon başlayacak. İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut.

Maksat ekonomik katkı
3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalı. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik.

Ön rezervasyon yapın
Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır." Tatil programı yapanları da uyaran Bülbüloğlu, "Kurumsal acentelerden ön rezervasyon yaptırın. Tatil yapacağınız otel ile görüşme yaparak ayırttığınız odanın teyidini alın"

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