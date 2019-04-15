HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev

Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev

Şampiyonlar Ligi'nde 17 Nisan'da oynanacak Manchester City-Tottenham karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City-Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Çarşamba günü Manchester şehrinde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonundan Artur Soares Dias olacak. 

Devler Ligi'nde oynanan ilk maçta Tottenham, Manchester City'i 1-0mağlup etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kalori yakmanın ve kilo vermenin en etkili yolları
Kalori yakmanın ve kilo vermenin en etkili yolları
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyede
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyede
Sudan karıştı! Askerler ve halk karşı karşıya
Sudan karıştı! Askerler ve halk karşı karşıya
Kars'ta süt ve süt ürünlerinde markalaşma hemlesi
Kars'ta süt ve süt ürünlerinde markalaşma hemlesi
Yeni Havalimanı fırsatçıların kapısı oldu yol ücretini 12 kat fazla aldılar
Yeni Havalimanı fırsatçıların kapısı oldu yol ücretini 12 kat fazla aldılar
Erdoğan talimat vermişti! AK Parti Genel Merkezi tek tek izleyecek
Erdoğan talimat vermişti! AK Parti Genel Merkezi tek tek izleyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
19 Nisan 2019 ne kandili var 19 Nisan kandil mi
19 Nisan 2019 ne kandili var 19 Nisan kandil mi
Almula Merter kaç yaşında aslen nereşi eşi kimdir?
Almula Merter kaç yaşında aslen nereşi eşi kimdir?
Futbolseverler derbide gole hasret kaldı
Futbolseverler derbide gole hasret kaldı
Faizsiz konut sistemine talep patladı
Faizsiz konut sistemine talep patladı
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 yeni açıklama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 yeni açıklama
Süleyman Soylu'dan "Muhteşem" operasyon açıklaması! Türkiye tarihinin en büyüğü
Süleyman Soylu'dan "Muhteşem" operasyon açıklaması! Türkiye tarihinin en büyüğü
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
Yorumlar