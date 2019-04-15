Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev

Şampiyonlar Ligi'nde 17 Nisan'da oynanacak Manchester City-Tottenham karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City-Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Çarşamba günü Manchester şehrinde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonundan Artur Soares Dias olacak.

Devler Ligi'nde oynanan ilk maçta Tottenham, Manchester City'i 1-0mağlup etmişti.