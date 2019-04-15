İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara, İsmail Kartal'dan olay yanıt geldi.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Tivibuspor'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine çarpıcı yanıt verdi.

Özgür Buzbaş, "Otobüs kurşunlandığında siz teknik adamdınız, son ana kadar şampiyonluk mücadelesi verdiniz. Daha önce futbolcu olarak da Fenerbahçe'de görev almış birisi olarak, çok şey gördünüz. Maç sonu yapılan açıklamalara ne diyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

''Bize çok karanlık günler yaşattılar''

İsmail Kartal ise, "Çok zor günler geçirdik. Bunları yaşayanlar olarak, anlatılacak şeyler değil. Bize çok karanlık günler yaşattılar. Fenerbahçe'yi yok etmek istediler. Camiamızın ve taraftarlarımızın dik duruşu, bizlere inanmasıyla bu mücadeleyi sonuna kadar verdik. Türk adaleti de kararını verdi. Bu işten Fenerbahçe tertemiz çıktı." şeklinde yanıt verirken şu ifadeleri kullandı;

''O günlerde yaşatılanlar, ardından benim teknik direktör olduğum dönemde kurşunlanmamız Avrupa'da ilk kez bizim başımıza geldi. O günlerin bedelini Fenerbahçe hala ödüyor. Maalesef ödüyor. Hem başarı anlamında, hem ekonomik anlamda kulübümüz çok zor günler geçirdi. Sanki lekeliymişiz gibi itibarsızlaştırma çabaları vardı. Biz tertemizdik. Bunu her yerde, herkese dik durarak anlattık."

''Kurşunlanmanın haricinde de o sene şampiyonluğu kaybettik''

Fatih hoca güzel günlerimiz var dedi. O gün hangi şartlarda sizin nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz. Herkes de biliyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Bunun özeti bu. Sadece kurşunlanma değil. Kurşunlanmanın haricinde de o sene şampiyonluğu kaybettik. Kendi evimizde kaybettiğimiz Akhisarspor maçını izlesin. Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisarspor ve Başakşehir maçını izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Erciyes maçında verilmeyen penaltımız. Akhisarspor maçında verilmeyen kırmızı kart... Geriye sararsak filmi bunlara baksınlar. Geriye giderek bir şeyi geri getiremeyiz.Herkes birbirine daha saygılı olmalı, sağduyulu olmalı."

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim.'' demişti.