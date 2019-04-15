Derbi sonrası bomba yorum: Hepinizin aldığı para haram olsun
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşırken taraflar sahadan 1-1'lik beraberlik ve birer puanla ayrıldılar. Spor yazarları, dev derbiyi değerlendirirken hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Eljif Elmas, Galatasaray'ınkini ise Henry Onyekuru attı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 43. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Spor yazarları, dev derbiyi değerlendirirken hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
Ahmet Çakar: Türk hakemliğinin en korkak en eyyamcı temsilcisi Ali Palabıyık bu gece Mehmet Topal'ı oyundan atmayıp, Fenerbahçe'nin golü öncesi Feghouli'ye yapılan açık faulü vermeyip Galatasaray'ın 2 puanını ve belki de şampiyonluğunu çalmıştır.
Ahmet Çakar: Ali Palabıyık VAR'a neden gitmedi? Çünkü VAR'a giderse Eljif'in golünü iptal edeceğini biliyordu. Bu görevi kötüye kullanmadır, göreve ihanet etmektir, bu bir eyyamdır. Bu gece tezgah vardı, Galatasaray’a pislik yapıldı. Eljif'in golü öncesinde Dirar'ın %100 faulü var, bunu hakem göremeyebilir ama VAR var. Hakem Ali Palabıyık bilerek ve isteyerek VAR'a gitmemiştir. Bunun adı tezgahtır, bunun adı kul hakkı yemektir.
Sinan Engin: Fenerbahçe stadında büyü var. Bana kimse masal anlatmasın. Fenerbahçe stadında büyü var abi. Bu statta büyü var. Büyü gibi bir şey var. Kadıköy'de büyü olduğuna olduğuna inanıyorum. Büyü var. Bunun başka açıklaması olamaz. Galatasaray'ın ayağına kadar fırsat geldi ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe de iyi değil ama Galatasaray da iyi değil. Hakem hataları oldu ama Fenerbahçe yine prestijini kaybetmedi.