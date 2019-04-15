Derbi sonrası bomba yorum: Hepinizin aldığı para haram olsun

Sinan Engin: Fenerbahçe stadında büyü var. Bana kimse masal anlatmasın. Fenerbahçe stadında büyü var abi. Bu statta büyü var. Büyü gibi bir şey var. Kadıköy'de büyü olduğuna olduğuna inanıyorum. Büyü var. Bunun başka açıklaması olamaz. Galatasaray'ın ayağına kadar fırsat geldi ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe de iyi değil ama Galatasaray da iyi değil. Hakem hataları oldu ama Fenerbahçe yine prestijini kaybetmedi.