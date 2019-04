Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve 8. sezonu merakla beklenen dizi Game Of Thrones'un 1. bölümü yayınlandı. Peki Türkiye'de Game Of Thrones son bölüm ne zaman yayınlanacak, Dıgıturk üyesi olmayanlar ne zaman ve nereden diziyi izleyebilecek.?

Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına soktu. Amerika'da 14 Nisan'da yayınlanan dizi Türkiye saati ile 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.