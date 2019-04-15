SON DAKİKA
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım 31 Mart Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor Haberin devamı.
HABER /  MEDYA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?

Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve 8. sezonu merakla beklenen dizi Game Of Thrones'un 1. bölümü yayınlandı. Peki Türkiye'de Game Of Thrones son bölüm ne zaman yayınlanacak, Dıgıturk üyesi olmayanlar ne zaman ve nereden diziyi izleyebilecek.?

Game Of Thrones sabırsızlıkla beklenen 8. sezon 1. bölümü ile ekrana geldi. 14 Nisan'da yayınlanan dizinin 1. bölümü Türkiye'de 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece saat 04.00'de izlendi. Türkiye'de Game Of Thrones izlemek için Dıgıturk üyesi olmanız gerekiyor. Peki Dıgıtürk üyesi olmayanlar Game Of Thrones'u nasıl nereden izleyebilecek? 

Game of Thrones’un alt yazılı versiyonu, 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece 04.00'da ülkemizde canlı izlendi. Peki Game Of Thores yani Taht Oyunları nasıl ve nereden izlenir?

 GAME OF THRONES NASIL İZLENİR? Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thron’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 

Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına soktu. Amerika'da 14 Nisan'da yayınlanan dizi Türkiye saati ile 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!
AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!
ÖNCEKİ HABERLER
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
Almanya'dan Huawei'nin 5G ağını kurması hakkında radikal karar
Almanya'dan Huawei'nin 5G ağını kurması hakkında radikal karar
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı
Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı
2019 Nisan ayı engelli aylığı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
2019 Nisan ayı engelli aylığı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev
Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a kritik görev
23 Nisan tatili kaç gün 2019 okullar 4 gün tatil oldu mu
23 Nisan tatili kaç gün 2019 okullar 4 gün tatil oldu mu
Yorumlar