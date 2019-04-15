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Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi

Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mazbata tartışmaları ve bazı ilçelerde yeniden sayım devam ederken şehrin belli bölgelerine "Görevden değil gönülden" afişlerinin asılması dikkat çekti.

Seçim sonrası yeniden sayım ve mazbata tartışmaları devam ederken AK Parti'den yeni hamle geldi.

"Teşekkürler İstanbul" afişi asması tartışma yaratmıştı. İmamoğlu da bunun üzerine "İstanbul İttifakı kazandı" diye afiş astı.

İBB'den çok çarpıcı afişler

Bugün ise İBB şehrin bazı yerlerine "Sevdamsın İstanbul, görevden değil gönülden..." imzalı "Ne yapıyorsak gönülden, ne yapıyorsak sevdamız" diye pankartlar astırdı.

İşte o dikkat çekici afişlerden bir kare:

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