Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ODTÜ'de bahar şenliklerinin rektörlük tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçılardan gelen dayanışma çağrıları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ODTÜ'de bahar şenliklerinin rektörlük tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçılardan gelen dayanışma çağrıları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ODTÜ için dayanışma gösteren sanatçıları kutladığını belirten İmamoğlu, "Ankara, İstanbul ve ODTÜ’de gösterilen bu dayanışma tüm memlekete ışık olsun" dedi.

İnce'nin mesajı şöyle: