İçişleri Bakanlığı yurt dışında müşavirlik için dil şartını kaldırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilecek müşavirler için yabancı dil şartı kaldırıldı.

Bu konudaki yönetmelik değişikliği uyarınca, müşavirlerde gidecekleri ülkenin dilini ya da Almanca-Fransızca ve İngilizce dillerinden birini konuşmak ve YDS'den de en az 70 puan alma şartı aranmayacak.

Cibuti'den Singapur'a, Zambia'dan Uganda'ya kadar 71 ülkeye gidecek müşavirlere ayda 5-7 bin dolar maaş ödeniyor. İtalya ve Rusya'ya 3'er, ABD'ye ise 6 müşavir atanacak. Bu müşavirler, bakanlık mensupları, 1. sınıf emniyet müdürü ya da binbaşı-tümgeneral rütbesi arasında olan jandarma ve sahil güvenlik personelinden belirlenecek.

Yurt dışında Aile Müşaviri'nden Din Hizmetleri Müşaviri'ne, Adalet Müşaviri'nden Tarım Müşaviri'ne kadar 3 bin kadar personel bulunuyor.