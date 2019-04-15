AK Parti'den maçlara giden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, YSK'nın henüz nihai kararını açıklamadığı İBB Başkanlık seçimini önde götüren İmamoğlu'nun bu hafta İstanbul'da oynanan maçları tribünden izlemesine çok sert sözlerle tepki gösterdi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünde izlemesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un gündemindeydi.
Muş sosyal medya hesabından çok sert bir dille eleştirdiği İmamoğlu'na şunları söyledi;
Futbol güzide sporumuz, milletçe ortaklaştığımız alan. Tüm takımlar hepimizin.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) 15 Nisan 2019
CHP ve İmamoğlu orayı da karıştırmak istiyor.
Çekin elinizi tribünlerden! Stadyumları siyasi arenaya çevirmeyin!
Futbolu siyasi amaçlarınıza alet etmeyin!
Ne olmuştu?
YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanlık seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu, cumartesi günü Beşiktaş-Başakşehir ve pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını stada giderek seyretmiş, bundan dolayı trübünde siyasi sloganların atılmasına neden olmuştu.