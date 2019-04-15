SON DAKİKA
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım 31 Mart Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

AK Parti'den maçlara giden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler

AK Parti'den maçlara giden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, YSK'nın henüz nihai kararını açıklamadığı İBB Başkanlık seçimini önde götüren İmamoğlu'nun bu hafta İstanbul'da oynanan maçları tribünden izlemesine çok sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünde izlemesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un gündemindeydi.

Muş sosyal medya hesabından çok sert bir dille eleştirdiği İmamoğlu'na şunları söyledi;

Ne olmuştu?

YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanlık seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu, cumartesi günü Beşiktaş-Başakşehir ve pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını stada giderek seyretmiş, bundan dolayı trübünde siyasi sloganların atılmasına neden olmuştu.

İlgili Haberler
İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükçekmece iddiası! Erdoğan'ı yanıltıyorlar
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Köpek katliamında 3 kişinin serbest kalmasına yönelik itiraz reddedildi
Köpek katliamında 3 kişinin serbest kalmasına yönelik itiraz reddedildi
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
E-posta hesaplarında skandal güvenlik açığı!
E-posta hesaplarında skandal güvenlik açığı!
Almula Merter'in eşi  Robert Churm kimdir ne iş yapıyor?
Almula Merter'in eşi  Robert Churm kimdir ne iş yapıyor?
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?
Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?
Almanya'dan Huawei'nin 5G ağını kurması hakkında radikal karar
Almanya'dan Huawei'nin 5G ağını kurması hakkında radikal karar
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
Yorumlar 17 yorum