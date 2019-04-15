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E-posta hesaplarında skandal güvenlik açığı!

E-posta hesaplarında skandal güvenlik açığı!

Meydana gelen bir hata sonucunda e-posta adresleri, konu, klasör gibi meta verilerin bir başkası tarafından görüntülenebildiği ortaya çıktı.

1 Ocak 2019'dan Mart ayı sonuna kadar devam eden söz konusu sorun, şirket bünyesindeki bir destek görevlisinin kimlik bilgilerinin gizliliği ihlal edilince ortaya çıktı. İhlal edilen kimlikler bu tarihten itibaren devre dışı bırakıldı.

İlgili sorunu yaşayan Outlook hesaplarına e-posta gönderen Microsoft, yaptığı açıklamada kimlik bilgilerine erişimi olan kişilerin, etkilenen kullanıcıların e-posta adreslerine, klasör isimlerine, e-posta konu satırlarına ve kişilerin iletişime geçtiği e-posta adreslerine erişebildiğini kaydetti.

Şifreler sızdırıldı mı?
Açıklamaya göre e-postaların içerikleri ve ekleri ise görüntülenemedi. Microsoft, kesinlikle mail içeriği veya kullanıcı şifreleri gibi verilerin sızdırılmadığına vurgu yaptı.

E-posta oturum açma bilgileri güvenlik ihlali tarafından etkilenmemiş olsa da, kullanıcıların Outlook ve Hotmail hesap bilgilerini elden geçirmeleri ve şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ediliyor.

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