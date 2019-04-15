SON DAKİKA
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım 31 Mart Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?

Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve 8. sezonu merakla beklenen dizi Game Of Thrones'un 1. bölümü yayınlandı. Peki Türkiye'de Game Of Thrones son bölüm ne zaman yayınlanacak, Dıgıturk üyesi olmayanlar ne zaman ve nereden diziyi izleyebilecek.?

Game Of Thrones sabırsızlıkla beklenen 8. sezon 1. bölümü ile ekrana geldi. 14 Nisan'da yayınlanan dizinin 1. bölümü Türkiye'de 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece saat 04.00'de izlendi. Türkiye'de Game Of Thrones izlemek için Dıgıturk üyesi olmanız gerekiyor. Peki Dıgıtürk üyesi olmayanlar Game Of Thrones'u nasıl nereden izleyebilecek? 

Game of Thrones’un alt yazılı versiyonu, 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece 04.00'da ülkemizde canlı izlendi. Peki Game Of Thores yani Taht Oyunları nasıl ve nereden izlenir?

 GAME OF THRONES NASIL İZLENİR? Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thron’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 

Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına soktu. Amerika'da 14 Nisan'da yayınlanan dizi Türkiye saati ile 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den maçlara giden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler
AK Parti'den maçlara giden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler
Köpek katliamında 3 kişinin serbest kalmasına yönelik itiraz reddedildi
Köpek katliamında 3 kişinin serbest kalmasına yönelik itiraz reddedildi
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
ÖNCEKİ HABERLER
2019 Nisan ayı engelli aylığı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
2019 Nisan ayı engelli aylığı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
E-posta hesaplarında skandal güvenlik açığı!
E-posta hesaplarında skandal güvenlik açığı!
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyede
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ikinci kez adliyede
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?
Yorumlar