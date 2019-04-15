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Mardin'de Ahmet Türk'ün mazbatası verildi

Mardin'de Ahmet Türk'ün mazbatası verildi

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Ahmet Türk, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, göreve başladı.

HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Figen Altundağ, Mardin Milletvekili Ebru Günay ve çok sayıda partiliyle birlikte sabah saatlerinde adliyeye gelip, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Ahmet Türk, Mardin için var gücüyle çalışacaklarını ifade ederek, halkın iradesinin ortaya çıkması konusunda çok büyük bir çaba ve destek gösterildiğini söyledi.

Tüm Mardin halkına teşekkür eden Türk, şu ifadeleri kullandı: "Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Umut ediyorum ki halka layık olmak için elimizden geldiğince ben, ekibim, arkadaşlarım Eş Başkanım hep birlikte büyük bir heyecanla bu halka hizmet etmeyi esas alacağı" 

Çabamız sorunların çözümü için
Türkiye'de demokratik geleceği esas alan yaklaşımlarının olduğuna vurgu yapan Türk, "Bu ülkede demokrasinin kalıcı olması, sorunların çözülmesi için çabalarımız olacak" dedi.

Emekçinin hakkını yemeyeceğiz
Buradaki açıklamasının ardından Ahmet Türk ve beraberindekiler Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Türk,  konuşmasına şöyle devam etti: "Neler yaptığımızı, imkanlarımız neler, tüm bunları halkımızla paylaşacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum; şeffaf ve adil bir yönetim olacak. Biz emekçinin hakkını asla ve asla yemeyeceğiz.

Kadro değişebilir ama
Ama gerçekten halkımızın beklentilerine yanıt verecek siyaseti izlemeyen ve duruşu göstermeyenler elbette ki bizim açımızdan o halkı temsil etmezler. Burada gereken düzeltmeleri yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Biz siyasi bir partiyiz, kendimize göre kadro oluşturma hakkımız var. Üst düzeydeki insanlarla nasıl çalışabiliriz onun kararını bizler vereceğiz ama emekçinin hakkını hukukunu koruyacağız"

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