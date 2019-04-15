Ekvador Büyükelçiliği'ndeyken Assange'ın iç çamaşırıyla kaykay yaparken görüntüleri çıktı!

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadığı dönemde kaykay yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İspanyol El País gazetesi 2012-2017 yılları arasında Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde kalan Assange'ın korunmasıyla görevlendirilen güvenlik şirketi Cádiz'in güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Assange'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Görüntülerde Assange kaykay yapıyor, bazen arkadaşlarını ağırlıyor ve bazı toplantılar gerçekleştiriyor yer yer de güvenlik görevlileriyle farklı konularda tartışmalar yaşıyor. Assange'ın misafirlerinin konsolosluk binasından ayrılması istendiğinde, misafirlerin karara karşı koyduğu, büyükelçinin de bizzat gelip onları sakinleştirdiği görülüyor.

1 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali var

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Britanya Büyükelçiliği'nde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Assange'ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

İşte o görüntüler:

Ne olmuştu? 2010 yılında İsveç Başsavcılığı Assange hakkında iki ayrı tecavüz ve taciz suçlaması nedeniyle tutuklama kararı çıkartmış, Assange 2010 yılında Londra'da tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Britanya Yargıtayı, 2012 yılında Assange'ın İsveç'e iade edilmesine karar verdiğinde ise Assange Londra'daki Ekvador büyükelçiliğine girmiş ve Ekvador Assange'a sığınmacı statüsü vermişti.