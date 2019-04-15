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İYİ Parti'ye Yalova'da şok! İl yönetimi başkan dahil istifa etti

İYİ Parti'ye Yalova'da şok! İl yönetimi başkan dahil istifa etti

İYİ Parti'ye Yalova'da şok yaşandı. İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiğini duyurdu.

Çam, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce yönetim kurulu ile istifa kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti İl Başkanlığına atandığım günden itibaren genel merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığımız sebebiyle birçok sorunlu süreç geçirdim. Bu sebeple 27 Mart 2019'da yönetim kurulu üyeleriyle ortak karar alarak istifa ettik.

İstifamızı genel merkez ile de paylaştık. Fakat bazı ilçelerimizde adaylarımız bulunduğu için teşkilatlarımızı zor durumda bırakmamak adına istifalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı erteledik. Bugünden itibaren İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı görevimden il yönetimi ile birlikte istifa ettiğimiz, siz değerli basın mensuplarımıza ve kamuoyuna duyurulur."

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