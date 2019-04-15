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Hazine ve Maliye bakanlığı açıkladı bütçe 24.5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye bakanlığı açıkladı bütçe 24.5 milyar lira açık verdi

Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri yüzde 30.4 oranında artarak 218.3 milyar TL; bütçe giderleri ise yüzde 35.4 oranında artarak 254.4 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 54.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.2 artarak 78.8 milyar lira oldu. 

Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 yükselerek 218.3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35.4 artışla 254.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. 

Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24.5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36.2 milyar lira açık verdi.

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