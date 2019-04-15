Derbiye gitmesin diye kim aradı? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İSTANBUL seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkan Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gitmesini kimin istemediğini neler olduğunu açıkladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarına yaptığı ziyaret sırasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, yazar Nagehan Alçı'nın kaleme aldığı, hafta sonu derbi maçlarına gitmemesi için kulüp yetkililerini bir bakanın aradığı iddialarına yanıt verdi.

Beni külüp yetkilisi aradı

İşte İmamoğlu'nun anlattıkları:

-Beni bir kulübün yetkilisi aradı, bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir. Ben de dedim ki hayır kardeşim, eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz, orası kamuya açık bir alan, benim maça gitmeme kimse engel olamaz, eğer bir sorun tespiti varsa beni arasın.

Arayan kimdi?

-Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam, kendisi yaptığı şeyi açıklasın, ben cevabını veririm. Kamuya bunu açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Daha fazla da açıklama yapmam, ben bu maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben bu milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım.

En barışçıl maçtı

Son yılların en barışçı maçını izledik. Hem de Fenerbahçe ve Galatasaray maçında, insanlar bize sadece sevgi ve coşku gösterisinde bulundular. Bunu gören çok sayıda insan amigoluk yapar, ama ben bu durumdan tevazu ve mahcubiyet çıkardım. Görev ve sorumluluk duygumu artırır işime bakarım.

YSK'nın milli sorumluluğu var

Ekrem İmamoğlu YSK'ya da seslenerek seçim sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:



-YSK bu konuda son noktayı koymak zorundadır, artık bizim güvenimizi sarsmaya başlamıştır bu süreç. YSK vazifelidir, milli bir sorumluluğu vardır. Ya demokrasi sürecine katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar.

-Tek derdiniz İstanbul’daki seçim sonuçlanmasın, sonuçlanmayınca ne elde edeceksiniz? Seçimden endişe eden bizdik, süreçten endişe eden bizdik, seçimlerin adil olması konusunda tereddüt eden bizdik; siz tüm yetkililer sahaya çıktınız devlet tüm önlemleri aldı, endişe etmeyin dediniz.