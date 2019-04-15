ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in ibretlik hali! Süre uzatılca şoke oldu
FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi. Ali Demir'in kararı öğrendikten sonraki hali ibretlikti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 zanlıdan 8'i adliyeye getirildi.
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Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Adliyedeki işlemlerin ardından Demir ve diğer şüpheliler, emniyete götürüldü.
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7 kişi serbest kaldı Demir gidemedi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Gözaltı süresi uzatılan Ali Demir'in endişeli yüz ifadesi objektiflere bu şekilde yansıdı.
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