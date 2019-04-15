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AÖF soru cevapları açıklandı mı Açıköğretim bahar dönemi cevapları

AÖF soru cevapları açıklandı mı Açıköğretim bahar dönemi cevapları

13-14 Nisan'da AÖF bahar dönemi sınavına giren öğrenciler şimdi AÖF soru cevaplarınının ve AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF soru cevaplarının kitapçık türüne en geç 3 iş günü içinde erişime açılması bekleniyor. AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ise en geç 26 Nisan'a kadar açıklanacak.

AÖF sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak, Açıköğretim Bahar dönemi sınav soru cevapları açıklandı mı sorusu 13-14 Nisan'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. AÖF sınav soru cevaplarının en geç 3 iş günü içinde perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları ise 26 Nisan'a kadar açıklanacak. 

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 22-26 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI: 2018-2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı 13-14 Nisan'da yapılıyor. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyor. Ancak, AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019 2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.


AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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