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Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı! İşte İstanbul'da son durum Haberin devamı. AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım 31 Mart Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor Haberin devamı.
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Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı işte İstanbul'da son durum

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı işte İstanbul'da son durum

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması gedi. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'la arlarındaki oy farkını açıkladı. İşte İstanbul'da iki isim arasındaki son oy oranı...

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili Ak Parti'den bir son dakika açıklaması geldi. Herkes Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkını merak ederken Binali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi. Yıldırım herkesin merak ettiği oy farkının 12 bin 200 olduğunu açıkladı.

YSK’nın bugün Ekrem İmamoğlu’na mazbatayı vereceği iddia ediliyordu. Son sayımların yapıldığı Maltepe’de AK Parti'nin itirazı sonu 400 sandığın 3. kez sayılmasına karar verildi. 

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki son fark 12 bin 200

YSK'nın bugün toplanıp karar vermesi bekleniyordu ancak herhangi bir açıklama gelmedi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na 4.170.091 oy, Binali Yıldırım’a ise 4.156.184 oy çıktığı ve aradaki son farkın ise 13.907 olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım bu farkın 12 bin 200 olduğunu söyledi.

Maltepe'de oy sayımı tekrar başladı

Maltepe'de oy sayımının dün akşam itibariyle iptalinin ardından oy sayımı bu sabah yeniden başladı. Saat 10:00'da başlayan sayında şu ana kada 16 sandık sayıldı. Kalan sandık sayısı ise 560 oldu.

Sandık kurulları 12'den 2'ye düşürüldü

İlavelerle 12’ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 10 kurul azaltılarak 2’ye düşürüldü. YSK'nın kararıyla iptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.

YSK Maltepe itirazını değerlendirdi

CHP'nn trazı sonrası YSK'nın saat 10.30'da toplandı. YSK, Sad Güven başkanlığında toplanarak Maltepe itrazını değerlendirdi ancak toplantı sonrası herhanhi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul seçimleri yenilecenk mi?

YSK, AK Part’nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe’de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi.

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