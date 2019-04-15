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Reha Muhtar: Ali Palabıyık Galatasaray'ı doğradı

Reha Muhtar: Ali Palabıyık Galatasaray'ı doğradı

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Reha Muhtar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Ali Palabıyık'ın sarı-kırmızılı takımı doğradığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Eljif Elmas, Galatasaray'ınkini ise Henry Onyekuru attı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 43. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Spor komuoyunda hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray'ı galibiyetten ettiği şeklinde yorumlar yaparken sıkı bir Beşiktaşlı olduğu bilinen gazeteci Reha Muhtar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

''Sıkı Beşiktaşlıyım. Süleyman Seba’nın sözüyle ‘GS’a karşı ŞEREFLİ İKİNCİLİKLERİN’ sahibiyim. GS’ın FB maçında puan kaybetmesi işime geliyor BEŞİKTAŞ’ın ŞAMPİYONLAR LİGİ şansını güçlendiriyor. Ama ŞEREFLİ İKİNCİLİKLERİN SAHİBİ olarak Ali Palabıyık’ın GS’ı DOĞRADIĞINI düşünüyorum.''

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