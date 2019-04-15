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Göztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı
Göztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusu

Akhisarspor’un Göztepe'yi 1- 0 yendiği düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından 3 Göztepe taraftarı, futbolcular Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk ve beraberindeki 6 kişi tarafından darp edilerek tehdit edildiklerini iddia edip, suç duyurusunda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de 27'nci hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Akhisarspor’u 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarlarla Göztepeli futbolcular ile Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışmaya futbolcuların akrabası ve arkadaşları olduğu öne sürülen 6 kişi daha karıştı.

Olayı yatışmasının ardından İrfan Şafak, Sertaç Utku ve Fikri Mert Aygün isimli taraftarlar, avukatları aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, futbolcular ve diğer kişiler tarafından darp ve tehdit edildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Taraftarların avukatı Mehmet Korkut, suç duyurusunda bulunduğu dilekçesinde, "Yağmur çamur demeden, kendi harcamalarından kısarak bilet, forma alarak takımını destekleyen ve Göztepe aşkıyla yanıp tutuşan müvekkillerim, galibiyet sonrası ve başarılı sonuçlar neticesinde futbolcuları omuzlarına almayı bildiği gibi, bir taraftar olarak alınan kötü sonuçlar karşısında takım futbolcularını, teknik kadroyu ve yönetimi eleştirmeyi kendinde bir hak olarak görmektedir.

Nitekim olay günü bu eleştiri hakkını kullanırken, diğer futbolcuların hiçbiri tepki göstermemesine rağmen, Halil ve Alparslan, müvekkillerime müessir fiilde bulunmuştur. Saldırıyı yapan kişilerin Göztepelilik ruhuyla bağdaşmadığını görünce iş bu şikayet zorunlu hale gelmiştir" dedi.

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