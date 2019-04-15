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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2019 açıkladı mı?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2019 açıkladı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımına ilişkin başvurular 19 Mart-04 Nisan tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler jandarma uzman erbaş alım sonuçlarına kilitlendi. Peki 2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, resmi açıklama geldi mi?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvuruları 4 Nisan'da biten jandarma uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce adayın gündeminde. 

Uzman erbaş başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan uzman erbaş alımı için sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek 2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR: Sözleşmesini fesheden Uzman Erbaşlar, 5 yıldan az çalışmışsa maaşlarının iki ile çarpımının çalıştıkları yıl ile çarpımı kadar tazminat alır. 5 yılı geçen her yıl için maaşları ve yılları ile çarpımı kadar ilave ikramiye alır. Ancak bu ikramiyeler net maaşın 20 katını asla geçemez.

Uzman Erbaşlar 2200 TL – 5000 TL arası maaş almaktadır. Yıl bazında derece kademe artışına göre maaş artar ancak bu artış çok fazla değildir. Doğuda, komando birliklerinde veya hudut birliklerinde çalışanlar ilave tazminat alır.

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