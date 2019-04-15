Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İnsanın beynine yazılım yüklenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyadaki değişim ve dönüşüme dikkat çekerek, "İnsanın beynine yazılım yüklenecek, damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna entegre edildiği bir döneme doğru geliyoruz. Böyle bir dönemde inanılmaz bir kırılma yaşanacak ve buna sizler şahitlik edeceksiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye'deki gençlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi/MODEL OIC 2019" programında konuştu.

Gençlerin enerjisini hissetmenin dünyanın geleceği için umutlarını artırdığını dile getiren Selçuk, konuşmasının başında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andığını söyledi.

Selçuk, geçen yıl zirveye 26 ülkeden gerçekleşen katılımın bu yol 56 ülkeye yükseldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu bakımdan güzel bir gelişme. Burada geleceğin diplomatları büyüyor ve yetişiyor. Buradaki diplomat ve diplomasi kelimesi çok önemli ve kilit bir kavram. Modern diplomasi Osmanlı İmparatorluğu, Asya'da ve Afrika'daki İslam dünyası üzerine oynanan oyunlarla gelişmiş bir kavram ve kelimedir. Gençlerin bunu araştırmasını önemli buluyorum. Doğu sorunu, Osmanlı'ya hasta adam söylemi nasıl ve nerede hangi diplomatik mahfillerde kim tarafından icat edildi ve üst üste sürekli kullanıldı? Çok önemli ve kritik bir soru. Bu bakımdan Orta Doğu, Yakın Doğu ve Uzak Doğu gibi Avrupa merkezli kavramlar nerelerde inşa edildi, nerelerde kotarıldı? Bu sorular da çok önemli."

Dünyanın en iyi üniversitelerinde açılan şarkiyat bölümlerine dikkati çeken Selçuk, bu enstitülerde İslam ülkelerinin pek çok yönden incelendiğini kaydetti.

Dijitalleşme

Selçuk, dijital diplomasi kavramına vurgu yaprak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı kavramak ve küresel sermeyenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Bu yıl böyle bir toplantıda geçmişi ve geleceği konuşurken aslında şimdiyi de konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var dünyada. Dördüncü büyük kırılma denen bir dönem geliyor. 15-20 yıl içerisinde dijital olanın fiziksel olanla, bizim biyolojik bedenimizle bütünleştiği, insanın beynine yazılım yüklenecek, damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna entegre edildiği bir döneme doğru geliyoruz. Böyle bir dönemde inanılmaz bir kırılma yaşanacak ve buna sizler şahitlik edeceksiniz. Bu kırılma sizlerin omuzuna yükselecek."

Dünyada yaşanan krizler nedeniyle yeni okumalara ve yeni bir dile ihtiyaçları olduğunu aktaran Selçuk, bu oluşturulması için anlayışın ve idrakin gelişmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Selçuk, dünyadaki büyük krizlerin büyük bölümünün iyi eğitimli insanlar tarafından çıkarıldığını ifade ederek, mevcut verilere göre eğitim seviyesi ve çevre kirliliğinin doğru orantılı olduğunu aktardı.

"Şimdinin gelecekleştirildiği, geleceğin şimdileştirildiği" bir dünyayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Selçuk, "Daha çok ütopya ve distopya arasına sıkıştırılmış bir şimdinin ziyanından söz edilebilir. Biz vaktin nakdine inanan insanlarız. Dolayısıyla vakit kavramını yeniden düşünmekte yarar var. Eğitimi de sadece geleceğe hazırlanmak değil, çocukları ve gençleri şimdiye uyandırmak şeklinde tarif etmekte fayda var. Yoksa geçmişin ve geleceğin çizgisi bizi şu anı hissetmekten alıkoyabilir. Biz çocukların öz geçmiş yazmasından ziyade öz gelecek yazmasını daha önemsiyoruz." dedi.

Program sonunda çalışmalara katılan öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi. Bazı öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün elinden aldı.

OIC 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde düzenlenen MODEL OIC 2019, İstanbul Deklarasyonu'nun okunmasıyla sona erdi.

Zirveye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye'deki Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip, uluslararası Anadolu imam hatip, Anadolu, fen, sosyal bilimler liseleri ve özel okul öğrencilerinden oluşan 224 delege katıldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi kapsamında "İslam Bilim Tarihi Işığında Geçmişin İhyası Geleceğin İnşası" teması ile gerçekleştirilen zirvede, öğrencilerin yabancı dil, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.