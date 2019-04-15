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YSK Maltepe kararını verdi

Anadolu Ajansı
YSK Maltepe kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu'ndan son dakika Maltepe kararı geldi. Buna göre sayımlar sadece 146 sandıkta devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Maltepe'deki oy sayımına ilişkin itirazına dair kararını verdi. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

AK Parti'nin oluşturulan ek kurullara itirazı sonrası 400 sandıkta sayılan oylar iptal edildi. CHP karara itiraz etti. İtiraz sonucu YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Böyle yeniden sayım 400 sandıkta değil kalan 146 sandıkta yapılacak.

Yeni kurul oluşturabilecek
YSK Maltepe İlçe Seçim Kurulu’na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verdi. CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

İtiraz dilekçesinde, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.

Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedilmişti.

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