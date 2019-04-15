Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'daki oy farkı için çok farklı rakamlar

Rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının 12 bin 200 seviyelerine düştüğünü öne süren AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a CHP'den yanıt gecikmedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının ellerindeki son verilere göre 12 bin 200 seviyelerinde olduğunu açıkladı.

Bu sözlere CHP kanadından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın yanıtı şöyle oldu;

-Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...

Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz

Yalan çok ama bir somut örnek

YSK son durum bilgisi:

Ekrem İmamoğlu 4.170.058

Binali Yıldırım 4.156.170

Fark 13888



-“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim

24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351

31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661

Artış: 2.310



-Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır. Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA.