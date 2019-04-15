Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'daki oy farkı için çok farklı rakamlar
Rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının 12 bin 200 seviyelerine düştüğünü öne süren AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a CHP'den yanıt gecikmedi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının ellerindeki son verilere göre 12 bin 200 seviyelerinde olduğunu açıkladı.
Bu sözlere CHP kanadından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın yanıtı şöyle oldu;
-Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...
Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz
Yalan çok ama bir somut örnek
YSK son durum bilgisi:
Ekrem İmamoğlu 4.170.058
Binali Yıldırım 4.156.170
Fark 13888
-“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim
24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351
31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661
Artış: 2.310
-Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır. Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA.
Güncel YSK sonuçlarından Maltepe’de yapılan ‘saydırmam’ zorbalığına; Büyükçekmece’de sahte deliller üretme çabasından, geçersiz oylara kadar her konuda gerçeğe aykırı yalan beyanlarla resmî kurumları aldatmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. pic.twitter.com/hafUHxHmLQ— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019