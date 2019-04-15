Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten Macron'a mektup! Mahkemenin yetkisini gasbedemezsin

Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, 24 Nisan'ı "anma günü" ilan etmesi nedeniyle mektup yazdı.

Vatan Partisinden yapılan açıklamaya göre partinin Perinçek'in mektubuna "Sözde 'Ermeni soykırımı' yalanını simgeleyen 24 Nisan tarihini 'Ulusal Anma Günü' olarak ilan etmenizi hayretle öğrenmiş bulunuyoruz." sözleriyle başlayan Perinçek, konuyla ilgili uluslararası alanda alınan kararları hatırlattı.

"Macron mahkemenin yetkisini gasbedemez"

Macron'un soykırıma hükmetme yetkisinin bulunmadığının, soykırımın, bir hukuk kavramı ve bir suç tanımı olduğunun altını çizen Perinçek, mektubunda şunları kaydetti:

Soykırım kavramı, hukuki bir kavramdır, günlük dilimizdeki kırım, katliam, karşılıklı kırım gibi kavramlardan farklıdır. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir. Soykırım hükmünde bulunmaya bırakalım cumhurbaşkanlarını, parlamentoları ve hükümetleri, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir.

BM 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne göre ancak suçun işlendiği ülkenin mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçunun işlendiğine hükmedebilir. Macron, mahkemenin yetkisini gasbedemez."

"Soykırım suçunu bireyler işler"

Soykırım suçunu, hükümetler veya kurumlar veya milletlerin başka deyişle tüzel kişiler ve toplulukların işlemediğini bildiren Doğu Perinçek, "Soykırım suçunu, tıpkı adam öldürme, yankesicilik veya hırsızlık suçlarında olduğu gibi bireyler işler. Suça katılmak da bireysel bir eylemdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti veya Türkiye Devleti veya hükümetleri veya orduları gibi tüzel kişilerin ve kurumların 'soykırım suçu işlediği' gibi iddialar, ceza hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz." değerlendirmesini yaptı.

"Soykırım iddiaları bütünüyle hukuk dışıdır"

1915'teki olaylar için yetkili mahkeme soykırım kararının olmadığını ifade eden Perinçek, mektubunu şöyle sürdürdü:

"1915 yılında işlenen eylemlerin soykırım suçunu oluşturduğuna ilişkin bugüne kadar alınmış bir yetkili mahkeme kararı yoktur. O nedenle 'Ermeni soykırımı' iddiaları bütünüyle hukuk dışıdır. Herhangi bir parlamento, cumhurbaşkanı, hükümet, belediye, üniversite, akademik kurum, dernek, toplantı, 1915 olaylarında 'soykırım yapıldı' yargısında bulunmaya yetkili değildir.

'Ulusarası hukuka aykırıdır'

Bu tür kararlar, uluslararası hukuka aykırıdır. Hepsi siyasal amaçlı kararlardır. 1915 olayları 'Holocaust' diye anılan Yahudi soykırımından farklıdır, aynı sınıflamaya konamaz. Bilindiği gibi Yahudi soykırımı, yetkili mahkeme kararıyla hükme bağlanmıştı. Oysa 1915 olayları hakkında bir yargı kararı bulunmuyor."

"Kimsenin 1915 olayları konusunda hüküm verme yetkisi yoktur"

Soykırımın 1948'te BM sözleşmesiyle suç kabul edildiğini hatırlatan Perinçek, 1948 yılı öncesindeki eylemlerle ilgili, "soykırım suçu işlendiği" hükmünün verilemeyeceğine de vurgu yaptı.

Bir tarih konusu olarak 1915 olaylarını tartışma özgürlüğünün güvence altında olduğunu kaydeden Perinçek, "Tarihçilerin ve herkesin 1915 olayları konusunda istediği görüşü açıklama özgürlüğü vardır. Ancak 1915 olaylarının soykırım olup olmadığı konusunda, kendisini yetkili mahkeme konumuna oturtup hüküm verme yetkisi yoktur.

'Hiç kimsenin hüküm kurma özgürlüğü yoktur'

O nedenle tartışma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, 1915 olaylarında ne oldu, nasıl ve niçin oldu konusundadır. Hiç kimse mahkemenin yerine geçip '1915'te falanca kimse soykırım suçunu işledi.' diye hüküm kurma özgürlüğüne sahip değildir." ifadelerini kullandı.