Porno koleksiyonunu çöpe atan ailesine öyle bir şey yaptı ki

ABD’nin Indiana eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki bir adam, porno DVD ve dergi koleksiyonunu çöpe atan ailesine dava açtı.

Tam 12 kolilik koleksiyonun 29 bin dolar değerinde olduğunu söyleyen adam ailesinden bunun üç katı tazminat istiyor. Hükümetin kapalı olduğu Washington'da porno izlenme oranları arttı

Michigan’da açılan davada adı sadece ‘Charlie’ olarak açıklanan adam, ‘nadir bulunan yapımlardan oluştuğu’ söylenen porno koleksiyonunu atan ailesinden şikâyetçi oldu.

10 ay sonra huzursuzluk başlayınca adam başka bir eve taşındı

Yasalar gereği adı açıklanmayan adam, Ekim 2016'da boşandıktan sonra ailesinin yanına taşındı. Ailesi, oğullarından kira ödemek yerine ev işlerine yardımcı olmasını istedi ancak 10 ay sonra huzursuzluk başlayınca adam başka bir eve taşındı.

Ailesi daha sonra adamın eşyasını oğlunun adresine gönderdi. Ancak 12 koli tutan porno koleksiyonunun eksik olduğunu fark eden adam bunu sorunca aile çöpe attıklarını kabul etti.

29 bin dolar değerinde

Bunun üzerine adam federal mahkemeye dava açtı. Koleksiyonunun 29 bin dolar değerinde olduğunu öne süren adam, ailesinden bunun üç katı kadar; yani 87 bin dolar tazminat istedi.