Türk reklamcılara 'başkan' ödülü

Reklam sektörünün küresel çaptaki en büyük kuruluşu olan Dünya Reklam Verenler Federasyonu'nun (WFA),Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Reklam Verenler Derneği (RVD) tarafından kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'na "Başkan Ödülü" verildi. Yapılan açıklamada, 60 ülkenin reklam veren derneklerinin üye olduğu WFA'nın, her yıl pazarlama endüstrisine katkı sağlayan girişimlere söz konusu ödülü verdiği kaydedildi.

Reklamları kalıp yargılardan arındırarak, dengeli ve ilerici cinsiyet temsillerini teşvik etmek amacıyla Reklam Verenler Derneği (RVD) tarafından Kasım 2017’de kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nun, yaptığı çalışmalar nedeniyle WFA’nın Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen kurul toplantısında, “Başkan Ödülü”ne layık görüldüğü duyuruldu.

Dünya çapında 60 ülkenin reklam veren derneklerinin üye olduğu WFA, her yıl pazarlama endüstrisine büyük katkı sağlayan girişimlere “Başkan Ödülü” veriyor.

'Pazarlama sektörüne geliştirmek için çalışıyorlar'

Reklam Verenler Derneği’nin ödülünü RVD Genel Sekreteri Yeşim Koçyiğit’in aldığı törende bir konuşma yapan WFA 2018 Yönetim Kurulu Başkanı David Wheldon, "Ulusal reklam veren dernekleri pazarlama sektörünü geliştirmek, iyi uygulamaları tanıtmak ve yaygınlaştırmak için yorulmadan çalışıyor. Ödül alan derneklerin her biri, üyeleri için gerçek değer yaratırken, iş dünyasına ve topluma fayda sağladı" dedi.

Reklam Verenler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nun, Kasım 2017’den bu yana reklamları “kalıp yargılardan” arındırmanın önemini ve yollarını öğrenmek/öğretmek için çalıştığı belirtildi.