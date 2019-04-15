HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Türk reklamcılara 'başkan' ödülü

Türk reklamcılara 'başkan' ödülü

Reklam sektörünün küresel çaptaki en büyük kuruluşu olan Dünya Reklam Verenler Federasyonu'nun (WFA),Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Reklam Verenler Derneği (RVD) tarafından kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'na "Başkan Ödülü" verildi. Yapılan açıklamada, 60 ülkenin reklam veren derneklerinin üye olduğu WFA'nın, her yıl pazarlama endüstrisine katkı sağlayan girişimlere söz konusu ödülü verdiği kaydedildi.

Reklamları kalıp yargılardan arındırarak, dengeli ve ilerici cinsiyet temsillerini teşvik etmek amacıyla Reklam Verenler Derneği (RVD) tarafından Kasım 2017’de kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nun, yaptığı çalışmalar nedeniyle WFA’nın Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen kurul toplantısında, “Başkan Ödülü”ne layık görüldüğü duyuruldu.

Dünya çapında 60 ülkenin reklam veren derneklerinin üye olduğu WFA, her yıl pazarlama endüstrisine büyük katkı sağlayan girişimlere “Başkan Ödülü” veriyor.

'Pazarlama sektörüne geliştirmek için çalışıyorlar'

Reklam Verenler Derneği’nin ödülünü RVD Genel Sekreteri Yeşim Koçyiğit’in aldığı törende bir konuşma yapan WFA 2018 Yönetim Kurulu Başkanı David Wheldon, "Ulusal reklam veren dernekleri pazarlama sektörünü geliştirmek, iyi uygulamaları tanıtmak ve yaygınlaştırmak için yorulmadan çalışıyor. Ödül alan derneklerin her biri, üyeleri için gerçek değer yaratırken, iş dünyasına ve topluma fayda sağladı" dedi.

Reklam Verenler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nun, Kasım 2017’den bu yana reklamları “kalıp yargılardan” arındırmanın önemini ve yollarını öğrenmek/öğretmek için çalıştığı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimiyle ilgili olay açıklama : Seçim murdar oldu
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimiyle ilgili olay açıklama : Seçim murdar oldu
İşsizlere 3 bin 41 TL ödeme
İşsizlere 3 bin 41 TL ödeme
Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'daki oy farkı için çok farklı rakamlar
Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'daki oy farkı için çok farklı rakamlar
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten Macron'a mektup! Mahkemenin yetkisini gasbedemezsin
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten Macron'a mektup! Mahkemenin yetkisini gasbedemezsin
YSK Maltepe kararını verdi
YSK Maltepe kararını verdi
İsveç'te ırkçılardan mesaj "Müslümanları öldürün"
İsveç'te ırkçılardan mesaj "Müslümanları öldürün"
ÖNCEKİ HABERLER
23 Nisan üniversitelere tatil mi 2019 4 gün tatil olur mu?
23 Nisan üniversitelere tatil mi 2019 4 gün tatil olur mu?
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
Jandarma erbaş alımı başvuru sonuçları TC ile sorgulama
Jandarma erbaş alımı başvuru sonuçları TC ile sorgulama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İnsanın beynine yazılım yüklenecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İnsanın beynine yazılım yüklenecek
Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?
Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?
24 nisan 2019 okullar tatil mi MEB tatil açıklaması
24 nisan 2019 okullar tatil mi MEB tatil açıklaması
19 Nisan 2019 ne kandili var 19 Nisan kandil mi
19 Nisan 2019 ne kandili var 19 Nisan kandil mi
Yorumlar