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YSK'nın kararı sonrası Maltepe'de son durum

YSK'nın kararı sonrası Maltepe'de son durum

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, kalan sandıkların sayımı sürüyor.

İSTANBUL Maltetepe'de oyların yeniden sayılmasına yönelik kararı sonrası sabah saatlerinde sayım başlamıştı. Ancak dakikalar önce YSK, CHP'nin itirazının değerlendirerek yeniden sayımı iptal etti.

Bu kapsamda Türkan Saylan Kültür Merkezinde, sabah devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemi Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca kalan 176 sandığın sayımı yapılıyor. Görevliler şu ana kadar 30 sandığın sayımını tamamladı. 

YSK'nin, Maltepe'deki sayımların geçerli olmasına karar vermesinin ardından, görevliler kalan 146 sandığını sayımına devam ediyor.

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