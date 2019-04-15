Günlük ayak bakımı nasıl yapılır? Uzmanlar uyarıyor

Gün içerisinde sürekli ayakkabı ve çorap içerisinde kalan ayaklarımızın bakımını nasıl yapılması gerektiğini Medikal Ayak Sağlığı ve Bakımı Uzmanı Fulya Sarı'a sorduk.

Ayaklarımızın da cildimiz gibi özel bakıma ihtiyacı vardır. Bu nedenle ayaklarımızı iyi tanımalıyız. Her nemlendirici ayağımıza uygun olmayabilir.

Tercih ettiğmiz kremler ayaklar için özel olmalıdır.

Ayak hijyenimiz için ayaklarımızı yıkamayı ihmal etmemeliyiz. Ve iyice kurutmalıyız. Saç kurutma makinaları yardımcımız olacaktır.

Sentetik çoraplar yerine pamuklu çoraplar giymeliyiz. Tırnaklarımız ne çok kısa ne de çok uzun olmalıdır. Gün boyu ayakkabılarımıza hapsolan ayaklarımızı evde özgür bırakıp havalandırmalıyız.

Kaynak: Cevapla TV