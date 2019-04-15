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İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar

İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar

İZMİR'de etkili olan şiddetli dolu yağışı kar gibi ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar kardan adam gibi doludan adam yaptı.

İzmir'in Tire ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışıyla, ilçe kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü.

Dolu yağışının ardından vatandaşlar yollarda yürümekte zorlanırken, bazı vatandaşların ise yağan doludan kardan adam yaptı.

Biriken dolu parçaları temizlendi

Yağışın ardından Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yollarda biriken dolu parçalarını temizledi. İlçe merkezinde yağan dolunun maddi hasara yol açmadığı öğrenildi.

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