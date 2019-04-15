Kuğu Fırtınası geliyor! Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı hızla düşerken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin etkili sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.