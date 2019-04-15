Kuğu Fırtınası geliyor! Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı!
TÜRKİYE'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına giriyor, batı bölgelerinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşerken, Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı hızla düşerken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin etkili sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık düşüyor
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yılın bu zamanında görülen şiddetli fırtına ve yağışa 'Kuğu fırtınası deniliyor.
Kışlıkları çıkarın...
Meteoroloji İşleri Uzmanı Ahmet Uçar da twitter hesabından açıklama yaptı ve şu uyarıda bulundu:
-Hava sıcaklıkların hafta sonuna kadar azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta kışlık giysilere ihtiyacımız olacak.
Kuğu fırtınası nedir?
Kuğu fırtınası, bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayıdır. Havaların iyiden iyiye ısındığı günlerde ortaya çıkan kuğu fırtınası, Türk denizcilerinin fırtına takviminde de yer almaktadır.