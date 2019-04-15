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Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 çağrısı! Tehditler, ültimatomlar yapıcı değil

Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 çağrısı! Tehditler, ültimatomlar yapıcı değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız" açıklaması yaptı.

Washington'da Türk-Amerikan Konseyi'nin (ATC) konferansında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır"

Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400 alımı konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız" dedi.

"Tehditler, ültimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil"

"S-400 konusunda endişeleri ele almak üzere teknik görüşme yapmaya hazırız" ifadelerini kullanan Bakan Akar, "Tehditler, ültimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhunada aykırı" diye konuştu.

"Yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz"

F-35 projesinde ABD'nin ve diğer ortakların yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz. S-400 ile F-35 projesinin ilişkilendirilmesini talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.

Muhtemel güvenli bölge 

Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.

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