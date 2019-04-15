Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi yaşamını yitirdi
MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
MUĞLA Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesinde bulunan dünyaca ünlü Babadağ'ın 1200 metre yüksekliğindeki bölgesinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu ve yanındaki bir kişi meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından cesetlere ulaşılmaya çalışılıyor.