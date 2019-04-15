HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi

Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası VAR kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "VAR kayıtları açıklansın!" başlıklı "hashtag"le bu talebini dile getirdi. Galatasaray ayrıca bir de açıklama yayınladı. İşte o açıklama ve sarı kırmızılı ekibin twitter hesabından paylaşılan video:

14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Kayıtlar açıklansın

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün adliyedeki 'beşlikleri' deşifre edildi
FETÖ'nün adliyedeki 'beşlikleri' deşifre edildi
Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi yaşamını yitirdi
Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Havalimanı otopark ücretleri bugünden itibaren...
İstanbul Havalimanı otopark ücretleri bugünden itibaren...
Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 çağrısı! Tehditler, ültimatomlar yapıcı değil
Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 çağrısı! Tehditler, ültimatomlar yapıcı değil
Ekrem İmamoğlu'dan yeni İstanbul açıklaması Yıldırım'ı maça davet etti
Ekrem İmamoğlu'dan yeni İstanbul açıklaması Yıldırım'ı maça davet etti
THY'de toplu iş sözleşmesi imzalandı işte THY çalışanlarının zam oranı
THY'de toplu iş sözleşmesi imzalandı işte THY çalışanlarının zam oranı
ÖNCEKİ HABERLER
NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Moon'dan çarpıcı Türkiye açıklamaları
NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Moon'dan çarpıcı Türkiye açıklamaları
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
YSK'nın kararı sonrası Maltepe'de son durum
YSK'nın kararı sonrası Maltepe'de son durum
Günlük ayak bakımı nasıl yapılır? Uzmanlar uyarıyor
Günlük ayak bakımı nasıl yapılır? Uzmanlar uyarıyor
Jandarma erbaş alımı başvuru sonuçları TC ile sorgulama
Jandarma erbaş alımı başvuru sonuçları TC ile sorgulama
Porno koleksiyonunu çöpe atan ailesine öyle bir şey yaptı ki
Porno koleksiyonunu çöpe atan ailesine öyle bir şey yaptı ki
23 Nisan üniversitelere tatil mi 2019 4 gün tatil olur mu?
23 Nisan üniversitelere tatil mi 2019 4 gün tatil olur mu?
Yorumlar