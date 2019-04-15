Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası VAR kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "VAR kayıtları açıklansın!" başlıklı "hashtag"le bu talebini dile getirdi. Galatasaray ayrıca bir de açıklama yayınladı. İşte o açıklama ve sarı kırmızılı ekibin twitter hesabından paylaşılan video:

14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Kayıtlar açıklansın

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü