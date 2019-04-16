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3 kişiyi bıçakladı! Mahalleli linç ediyordu

3 kişiyi bıçakladı! Mahalleli linç ediyordu

Bursa'da inşaat işçisi Onur Y. (33), alacak-verecek meselesi yüzünden evine giderek tartıştığı ustası Necmettin Ö. (65) ile birlikte oğlu ve bir komşusunu döner bıçağı ve pala ile yaraladı.

Olayı gören mahalle sakinleri Onur Y.'ye saldırınca, bölgeye gelen polis kavgaya biber gazıyla müdahale etti. 3 yaralı hastaneye götürülürken, Onur Y. suç aletleri ile birlikte gözaltına alındı. 

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi olan Onur Y., birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'den iddiaya göre parasını almak için evinin önüne geldi. Necmettin Ö. ve Onur Y. arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö.'de (41) dahil oldu. Kavgayı gören Necmettin Ö.'nün komşusu Muğdat Ş. (49) de kavgayı ayırmaya çalıştı.

Otomobilden aldığı döner bıçağı ve pala ile saldırdı

Bir süre sonra aracından döner bıçağı ve pala alan Onur Y., Necmettin Ö., oğlu Vedat Ö. ve  komşuları Muğdat Ş.'ye saldırdı. 3 kiyi aldıkları darbelerle yaralanırken çevreden toplanan mahalle sakinleri Onur Y.'ye tepki gösterdi. Yaklaşık 50 kişi Onur Y.'ye saldırıp darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis biber gazıyla müdahalede bulunurken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.

Polis ekipleri Onur Y.'yi suç aletleriyle gözaltına aldı. Yaralılar ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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