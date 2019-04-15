BB Erzurumspor Akhisarspor'u devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış gecesinde alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarının 60. dakikasında Elvis Manu Akhisarspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydederken golün asisti Güray Vural'dan geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu gole cevabı 73. dakikada İbrahim Akdağ ile gelirken bu golden 4 dakika sonra sahneye Gilles Sunu çıktı ve ev sahibini karşılaşmda 2-1'lik skorla öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve BB Erzurumspor 5 maç sonra sahadan 3 puanla ayrılarak ligde kalma adına çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırırken puanını da 25'e yükseltti. Akhisarspor ise 24 puanla ligin son sırasına geriledi.