Notre Dame Katedrali alevlere teslim oldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü. Sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

Macron: Birlikte yeniden inşa edeceğiz

Yangını bir "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Yangın renovasyon çalışmalarından çıkmış olabilir

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

Fransa'nın sembolüydü

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

Ulusal yardım kampanyası başlatılıyor

Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı duyurdu.

Fransa'nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon avro bağış yapacağını duyurdu.

Paskalya için hazırlanıyordu

Bu arada tarihi binanın boşaltılan suyun etkisiyle yıkılabileceği düşünülerek yangına havadan müdahale edilmediği açıklandı. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından olan Notre Dame Katedrali'ni yılda 13 milyon turistin ziyaret ettiği belirtiliyor. Kadetral, bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı kaydedildi. Bu arada yangında çatının tamamen çökmesi üzerine çevre binalarda boşaltılırken, Paris trafiği tamamen durdu.

Katedralin tarihçesi

Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

Paris'teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

1163 yılında katedralin temel taşı koyulur ve yapım başlar. Birinci bölüm, kilise korosunun durduğu kısımdır. Bu kısımda kilise nefi (büyük kiliselerin binanın diğer kısımlarından yüksekçe olan uzun ve dar orta kısmı),haç şeklindeki kilisenin yan kolları, ana kapı, ön cephe ve iki kulenin inşaatı 1163-1250 yılları arasında tamamlanmıştır.

Gotik mimari unsurları taşıyan, yan kollara doğru genişleyerek, koronun şapellerine uzanan ikinci kısım, 1250-1345 yılları arasında yapılmıştır.

Fransa Kralı IV. Henri de Navarre ile Margeret de Valois'in 18 Ağustos 1572'de Notre Dame Katedrali'nde evlilik töreni yapıldı.

Katedralin büyük orgunun tamamlanması 1730 yılından gerçekleşmiştir.

Fransız Devrimi'nin ilk dönemlerinde devrimcilerin katolikliği Fransız toplumundan silmek amacıyla katoliklik karşısına çıkardıkları, kulenin uç kısmının yıkıldığı, kralların heykellerinin yok edildiği ve katedrale 'Akıl Tapınağı' isminin verildiği dönem 1792 yılıdır.

1804 yılında Napolyon, Papa 7. Pius öncülüğünde kendini imparator ilan etmiştir.

1831 yılında Fransız yazar Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu kitabını yayımlamıştır.

Notre Dame'ın Kamburu'nda Esmeralda, kendisine aşık olan Quasimodo'ya acıyarak su verir. Quasimodo ise eserin akıllara kazınan cümlesini sevinçten deliye dönerek, "Bana su verdi." diyerek tanımlar.

1843-1864 yılları arasında Viollet Le Duc ve Lassus isimli ünlü mimarlar tarafından restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

5500 metrekarelik alanda yer alan katedralde 75 sütun ve direk yer alırken, ahşap kısımlar 1300 meşe palamudundan (ormanın 21 hektarlık alanına denk gelir) yapılmıştır.

Kuzey kulelerinin yüksekliği 69 metre, kuleler hariç ön cephelerin yüksekliği 45 metre, kuleler hariç, genişliği ise 43.5 metredir. Toplam yatay uzunluğu ise 128 metredir.

Güney kulesindeki en uç yükseltinin uzunluğu ise 96 metredir.