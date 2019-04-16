Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi
Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonucunda, çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklandı.
500 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangında, bir itfaiye eri hafif yaralanırken 10 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.
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Katedralin içinde saklanan ve manevi değeri büyük olan eserlerin büyük bir bölümü kurtarıldı.
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Yangını söndürme çalışmaları 8.5 saat sürdü.
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Katedralin önünde toplanan vatandaşlar yangının söndürülmesi için dua etti.
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