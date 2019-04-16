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Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi

Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonucunda, çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklandı.

Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi - Sayfa 1

500 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangında, bir itfaiye eri hafif yaralanırken 10 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

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Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi - Sayfa 2

Katedralin içinde saklanan ve manevi değeri büyük olan eserlerin büyük bir bölümü kurtarıldı.

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Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi - Sayfa 3

Yangını söndürme çalışmaları 8.5 saat sürdü.

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Notre Dame Katedrali yangın sonrası ilk kez görüntülendi - Sayfa 4

Katedralin önünde toplanan vatandaşlar yangının söndürülmesi için dua etti.

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