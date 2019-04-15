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F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme

F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme

Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımın sonrasında olay bir göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan tartışmalı derbi, 1-1 eşitle sona ermiş, maç sonrasında Galatasaraylılar hakem kararlarına tepki göstermişti. 

Galatasaray, bugün sosyal medya hesaplarından tartışmalı pozisyonların yer aldığı bir video paylaşarak VAR kayıtlarının açıklanması yönünde  talepte bulundu. 

Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sonrası resmi Twitter hesabından 'ağlama' emojili bir paylaşım yaparak ezeli rakiplerine göndermede bulundu. 

İşte o paylaşım:

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