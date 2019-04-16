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Ozan Kabak'a büyük onur

Ozan Kabak'a büyük onur

Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da mart ayının en iyi çaylak oyuncusu seçildi.

Almanya Bundesliga'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, kış transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, mart ayının en iyi çaylak oyuncusu olarak belirlendi.

19 yaşındaki oyuncunun geçen sezon sadece 1 dakika oynadıktan sonra şu anda Bundesliga'da düzenli oynadığının, en iyi Türk oyuncularından birisi haline dönüştüğünün ve dünyada geleceği en parlak stoperlerden olduğunun altı çizildi.

11 milyon euro transfer bedeli ile devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan  Ozan, Stuttgart formasını 19. haftadaki Bayern Münih maçı ile beraber aralıksız giymeye başladı. 11 maçta 90 dakika forma giyen genç stoper, 3 de gol attı. 16.04.2019 Bundesliga'da ayın çaylağı Ozan

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