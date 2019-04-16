Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ardından karşılıklı göndermeler sosyal medya üzerinden sürüyor. Son paylaşım Fenerbahçe’nin golünü atan Eljif Elmas’tan geldi.

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas, Galatasaray’ın 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de kazandığı son maçta henüz 3 aylıktı. Derbide Fenerbahçe’nin beraberlik golünü atan Eljif, sarı-lacivertlilerin iç sahadaki yenilmezlik serisine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaşan Eljif, sarı-lacivert kalp ve gülücük emojisi kullanarak tarih olarak 1999 yazdı.

Galatasaray'ın, Kadıköy'de 1999 yılında aldığı son galibiyete gönderme yapan Eljif'in bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni aldı. Makendon oyuncu 24 Eylül 1999 doğumlu.