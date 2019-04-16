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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Anadolu Ajansı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 8 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 muvazzaf ve 1 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 muvazzaf asker ve 1 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarının ByLock yazışmalarında ve ifadelerinde adı geçen, ayrıca "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen aktif görevdeki 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerin "mahrem imamı" olduğu belirlenen bir sivil olmak üzere toplam 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da operasyon başlattı. 

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