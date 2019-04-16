Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran" açıklaması: Zarif, yarın ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
Dışişleri bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Zarif'in ziyaretinde ikili ilişkiler ele alınacak
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/A69JgVuPtv— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 16 Nisan 2019