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Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran" açıklaması: Zarif, yarın ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran" açıklaması: Zarif, yarın ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Zarif'in ziyaretinde ikili ilişkiler ele alınacak

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

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