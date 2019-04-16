LGS sınav başvuru tarihi ne zaman sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada LGS başvuru tarihleri hakkında son dakika düzenlemesi yapıldı. LGS sınav başvuru tarihleri belli oldu. LGS sınavına başvuru için tarih uzatıldı. 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları için son başvuru tarihi merak ediliyor.

Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.



LGS sınav başvuru tarihi ne zaman bitecek sorusunun yanıtı belli oldu. LGS sınav başvuru tarihleri için son dakika düzenlemesi yapıldı. LGS son başvuru tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran 2019’da yapılacak merkezi sınav başvuruları için başvuru tarihinin uzatıldığı duyuruldu. Daha önce LGS başvurularının 14 Nisan’da biteceği açıklanmıştı. Sınav giriş belgesi 22 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

LGS sınavı başvuru tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Sınav giriş belgesi 22 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

LGS ne zaman yapılacak?

Sınav 1 Haziran’da yapılacak.

LGS başvuruları nasıl yapılır?

Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,

b. Kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,

c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 26 Nisan 2019 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden

İstenecek Belgeler;

-Bir adet vesikalık fotoğraf

-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

-Bulundukları ülkedeki Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarda onaylattıkları

denklik belgesi

-“EK 1–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr eposta adresine göndereceklerdir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.