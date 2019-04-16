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Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten bomba yeni parti yazısı! Kuruluş tarihini verdi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten bomba yeni parti yazısı! Kuruluş tarihini verdi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. Öztürk eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti iddialarıyla ilgili "Parti bir ay içerisinde deklarasyon yayınlayıp iki ay içerisinde tabelasını asacakmış." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili olarak "Sayın Davutoğlu'nun oluşumu artık 'Gül ve ekibi' ile köprüleri iyice atmış. Ve parti bir ay içerisinde deklarasyon yayınlayıp iki ay içerisinde tabelasını asacakmış. Deklarasyona eski AK Parti milletvekillerinden 50-60 kişinin, eski bakanlardan 5-6 kişininde imza atacağını duydum" dedi.

Öztürk, Yeni Şafak'ta "İki partiden ilki iki ay içinde tabelasını asacak" başlığıyla yayımlanan yazısında "2018'in 12'nci ayının 11'nci gününde bu köşede, 'Pusuda bekleyenler 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış. Ama bu tek bir parti değilmiş. İki parti yoldaymış' demiştik" hatırlatmasında bulundu.

Davutoğlu eski bakanları da yanına alacak

İki ayrı oluşumun sözünü eden Öztürk ''İki parti dedik ya bunlardan birincisi, eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başını çektiği eski bakanlardan Ömer Dinçer gibi isimlerin de içinde bulunduğu grup olduğunun altını çizdi.

Yeni bir siyasi söylem çıkışı

Bu oluşumun faliyetlerine de değine Öztürk ''Ankara'da harıl harıl 'istişare' yapıyorlar. Anadolu'da değişik vesilelerle boy gösteriyorlar. Medyada kendilerine yakın yazar ve akademisyenler eliyle 'Yeni bir siyasi söylem gerekli' çıkışı yapıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Gül ve Babacan ayrı parti kuracak

Öztürk söz konusu oluşumlarandan ikincisi için ise şunları öne sürdü;

''İkinci oluşum ise 11'nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdulllah Gül'ün organizasyonunda Ali Babacan'ın kuracağı parti.

"Gül ve ekibi frene bastı"

Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimleri sırasında 'çatı aday' olmayı 'geniş bir mutabakata' bağlaması ve o 'geniş mutabakat'ın oluşmaması nedeniyle 'aday olmaması' hafızalarımızdayken, 31 Mart seçimlerinden sonra Ak Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy alması nedeniyle, frene bastığını öğrendik.''

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