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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun

İstanbul'da seçim sonuçlarının daha belirlenmemiş olması CHP'lilerin tepkisine yol açtı ve CHP'lilerin İstanbul'daki sürecin uzaması sonrası verdiği tepkiler Kılıçdaroğlu'nda kaygı yarattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul seçiminin sonucunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.İtirazlardan dolayı sürecin uzaması CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasını bekleyen partililer AK Parti'yi süreci yavaşlatmakla suçluyor. Zaman zaman bazı vekillerden sert açıklamalar geliyor.

Bu durumu gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partilileri uyarma ihtiyacı duydu.

Kurmaylarına iletti

Dün Genel Merkez'de kurmaylarıyla toplanan Kılıçdaroğlu, toplantıda partililerin kazanma konusunda umutlarını koruması gerektiğini ve en önemlisi sakin olmaları gerektiğini iletti.Kılıçdaroğlu'nun sakin olun uyarısı partililere iletildi.

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