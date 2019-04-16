MEB ve Edirne İl Müftülüğü'nden "Dersimi Camide Yapıyorum" protokolü!

MEB ile Edirne İl Müftülüğü "Dersimi Camide Yapıyorum” protokolü imzaladı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini camide yapacak.

Protokol çerçevesinde ilk olarak Plevne İlkokulu ve Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri Selimiye Camii’ni ziyaret etti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri öncülüğünde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini camide işledi.

“Camilerin İslam’daki yeri” anlatıldı

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Müftülüğün görevlendirdiği din görevlileri öğrencilere Selimi Camii hakkında bilgi verdi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm’ün de ‘derse’ katıldığı ve öğrencilere, “Camilerin İslam’daki yeri” konulu konuşma yaptığı belirtildi.







