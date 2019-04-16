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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisine dikkat çeken Erdoğan talimatı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisine dikkat çeken Erdoğan talimatı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında partililerle bir araya geldiği toplantıda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygıda kusur etmeyin" talimatı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlıklarının kadrolarıyla ilgili olarak "Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa, gelsinler" dedi. Bahçeli, partililerden 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygıda kusur etmemelerini' de istedi.

Partisinin merkez yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu ve milletvekilleriyle Kızılcahamam kampında bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, önceki günkü toplantının basına kapalı bölümünde partililerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"Beklenti içine girmeyin''

Toplantıda, "MHP'nin kazandığı tüm illerde üretken belediyecilik anlayışıyla halka hizmet etmesi gerektiğini ve bu konuda halkın talep ve isteklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini" söyleyen Bahçeli, gerek AK Parti'nin kazandığı belediyelerin, gerekse MHP'nin kazandığı belediyelerin kadrolarıyla ilgili 'ülkücülerin beklenti içine girmemesi gerektiğine' dikkat çekti.

"Bir beklentiyle Cumhur İttifakına destek vermedik''

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Bahçeli, "Biz, bir beklentiyle Cumhur İttifakı'na destek vermedik. Beklenti içine girip, talebi olanlar varsa, beklemesinler. Beklenti içine girmeyin. Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa, gelsinler. Zaten bunu kendileri de görüyor. Arkadaşlar bunu bilsinler, buna göre hareket etsinler. Biz, devlet, millet, beka, terörle mücadele için hükümete ve devlete destek veriyoruz" dedi.

"AK Parti ile ayrımız gayrımız yok''

Yerel seçimlerde, en başından bu yana dile getirilen 'yüzde 52'nin altına düşmemek' hedefinin yakalandığını kaydeden Bahçeli, bu sonucun 'Cumhur İttifakı'nın başarısını gösterdiğine' de vurgu yaptı.

Bahçeli, "Seçim sonuçları bizim için de ittifak için de başarı. Burada, belediye bakanlığı sayısında başarılı olduk ama bunu öne çıkarmaya gerek yok. Belediye sayısına bakmayın. Başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. AK Parti'yle ayrımız, gayrımız yok. AK Parti ve MHP'nin ittifakı başarılı olmuştur" diye konuştu.

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